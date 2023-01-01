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Bokio 是一種基於雲端的智慧解決方案，可幫助小型企業和個人商人發展公司和利潤。在人工智慧的支援下，我們為小型企業主實現會計自動化。發送客製化發票、追蹤其狀態並發送自動付款提醒。只需拍攝一張收據照片並上傳，然後記錄您上傳的銀行交易。直接向 HMRC 提交自動增值稅申報表。全部免費！

網站： bokio.co.uk

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