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Shopobil 是一種零售媒體和購物者參與解決方案，可協助零售商和快速消費品/消費品生產商增加銷售額。 * 零售商自助服務系統，代表快速消費品生產商推出及推廣加值促銷活動 * 無代碼促銷引擎，擁有 400 多個經過測試和驗證的機制，可刺激零售店（線下和電子商務）的快速消費品採購 * 購買基於媒體定位的解決方案，以促進基於價值的促銷優惠並吸引新客戶到零售店 SAAS 無代碼平台，有助於快速準備和高效運行消費者激活活動，包括購買和獲取、即時贏獎、現金返還、參加抽獎、掃描贏獎、旋轉輪盤等機制。 Shopobil 平台包括： * 具有參與者個人帳戶的網站和聊天機器人的網路建立器 * 400+ 促銷機制 * OCR驗證 * 自動抽獎 * 數位獎品分發 * 用戶通訊和通知 * 即時促銷儀表板 Henkel、Ehrmann、Abbott、Mastercard、Coty 和 Puig 使用 Shopobill 實現消費者促銷自動化。
目錄:
Business
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