ShippingBo

第一個建立客戶忠誠度的電子商務物流解決方案。 Shippingbo是專為電商、代發貨商、物流商、零售商、批發商、品牌商等設計的物流解決方案。希望優化電子商務訂單處理的人。它由OMS（訂單管理系統）、WMS（倉庫管理系統）和TMS（運輸管理系統）組成。

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