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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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第一個建立客戶忠誠度的電子商務物流解決方案。 Shippingbo是專為電商、代發貨商、物流商、零售商、批發商、品牌商等設計的物流解決方案。希望優化電子商務訂單處理的人。它由OMS（訂單管理系統）、WMS（倉庫管理系統）和TMS（運輸管理系統）組成。

網站： shippingbo.com

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