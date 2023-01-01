始終放在您的口袋裡，學生和家庭可以立即即時了解詳細的時間表、查閱課本、訊息、成績、平均成績、學校生活事件... 教師和工作人員還可以諮詢班級和小組、撥打電話甚至輸入課本…

網站： ecoledirecte.com

免責聲明：WebCatalog 與 EcoleDirecte 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。