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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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ComptaCom 是位於法國的會計師事務所網路。我們專注於會計、稅務、法律和社會管理領域。我們的會計師隨時為您服務，協助您管理您的業務。無論您是公司、協會、小型企業還是自由職業，我們的會計師都能夠滿足您的需求。

網站： compta.com

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