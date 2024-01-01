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網站： hellorep.ai

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Rep 為電子商務商店開發了首款AI 禮賓服務，可轉換更多流量、減少客戶支援請求並獲得更多銷售額- 所有這些均由我們自己的Rescue AI（行為AI）和ChatGPT（會話AI）提供支持。銷售代表主動接近不參與的網站訪客，並為他們提供引導式購物體驗。 結果？購物者可以更快找到產品，獲得更相關的產品推薦和優惠，並快速回答所有與商店相關的問題。平均轉換次數增加高達 9%。平均 AOV 增加 15%。將支援請求減少 92% 以上。

目錄:

Productivity
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