在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Reimbi」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

輕鬆提交、輕鬆審核、快速報銷。 Reimbi 重新構想如何處理費用報告。需要輕鬆報銷員工的家庭辦公費用嗎？雷姆比就是這麼做的。需要快速報銷求職者的面試費用？雷姆比就是這麼做的。需要確保您的報銷政策得到完整的審計追蹤？雷姆比就是這麼做的。 SSO、GDPR 和 API 支援嗎？是的，也是。今天就了解更多。

目錄 : Business 費用管理軟體

網站： reimbi.com

免責聲明：WebCatalog 與 Reimbi 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。