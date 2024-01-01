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Everlance 是一種里程和費用軟體，可幫助公司降低報銷成本、節省時間並為行動員工提供有吸引力的工作福利。 Everlance 擁有超過 300 萬用戶，以其易於使用、易於管理且易於開展業務而聞名。該端到端平台提供完整的車輛報銷解決方案，包括： App Store 上排名第一的里程跟踪應用程序，具有基於 GPS 的自動里程日誌和內置隱私保護 可定制的報銷報告批准流程和異常值標記每月、每雙月或每兩週員工報銷選項駕照和保險驗證持續機動車輛記錄(MVR) 檢查和駕駛員安全培訓綜合費用管理通過每一步的可視性，您可以準確、高效地報銷員工的里程和費用花費。此外，還可以對員工如何度過一天有新的了解，有助於增強責任感並實現更有效的資源分配。 Everlance 支援所有類型的免稅/低稅車輛報銷計畫。無論您目前提供公司汽車、使用手動流程還是來自其他提供者，Everlance 的專家團隊都可以幫助您確定適合您企業的計劃並保持 IRS 合規性。固定和可變費率(FAVR) 個人化報銷，包括費率制定每英里美分(CPM) 報銷責任津貼車隊追蹤每個客戶都有一位指定的客戶成功經理，他將作為您的單一聯絡人並進行季度業務審查。幫助台每週 7 天透過電話、聊天和電子郵件為您和您的員工提供支援。
目錄:
Business
費用管理軟體

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