從電子郵件中自動提取收據和發票。 忘記手動搜尋或下載。 Receiptor AI 會自動從您​​的收件匣中尋找、提取收據和發票並將其分類為可供會計使用的報告，或自動將其轉發到其他系統，從而為您節省大量時間。

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