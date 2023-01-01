WebCatalog
Rate My Professors

Rate My Professors

ratemyprofessors.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Rate My Professors」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

「評價我的教授」是大學生的最佳資訊來源，由大學生提供，幫助他們做出有關教育的重大決定。

網站： ratemyprofessors.com

免責聲明：WebCatalog 與 Rate My Professors 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Fastweb

Fastweb

fastweb.com

Veda

Veda

ingrails.com

Health

Health

health.com

Section4

Section4

section4.com

ChroniFI

ChroniFI

chronifi.com

BNamericas

BNamericas

app.bnamericas.com

ON3

ON3

on3.com

ThreeFlow Brokers

ThreeFlow Brokers

broker.threeflow.com

ThreeFlow Carriers

ThreeFlow Carriers

carrier.threeflow.com

Criteria

Criteria

hireselect.criteriacorp.com

College Basketball Reference

College Basketball Reference

sports-reference.com

Techopedia

Techopedia

techopedia.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策