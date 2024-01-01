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在 Prezzee，我們的使命是透過非凡的數位禮物時刻建立人與人之間的聯繫，從而改變禮物格局。我們相信，送禮對於送禮者和收禮者來說都應該始終充滿魔力，每次都能以合適的禮物和良好的客戶體驗達到目的。我們也認為，無論您身在何處，都應該可以輕鬆地隨時向任何人發送禮物。 Prezzee Business 讓企業送禮變得簡單。加入數百家領先企業的行列，使用 Prezzee 獎勵員工、客戶和客戶。只需點擊幾下即可完成所有操作！我們跳脫禮品盒的思維，確保每個企業都能獲得獨特的禮品體驗，使用帶有您公司標誌或所選設計的聯名 Prezzee 智慧電子禮品卡，可兌換數百個品牌。 Prezzee Business 具有靈活的功能來滿足您的業務需求。免費- 創建帳戶無需額外費用定製品牌- 使用您公司的徽標個性化您的Prezzee 智能電子禮品卡簡單批量發送- 只需點擊幾下即可無限發送電子禮品卡禮品跟踪門戶- 實時檢查您的數字禮品卡訂單的狀態靈活的付款方式 - 透過信用卡或銀行轉帳付款訂單 可持續 - 100% 數位化且環保的禮品選擇 了解更多資訊：prezzee.com/business

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