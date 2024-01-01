Prepaidify 是一家領先的數位禮品卡網站，成立於 2018 年 7 月。我們專注於為客戶提供來自頂級國內品牌的各種數位禮品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我們致力於為消費者和企業提供無縫、無憂的購買體驗。我們的禮品卡有多種面額，可以透過電子郵件以數位方式交付，為我們的客戶提供無與倫比的便利和價值。在 Prepaidify，我們的使命是透過將加密貨幣和零售世界結合起來，徹底改變零售業。我們相信未來加密貨幣將被廣泛接受為主要貨幣形式，並且我們致力於使這一願景成為每個人的現實。我們的目標是使用戶能夠使用現有的禮品卡基礎設施在所有零售商處使用加密貨幣。我們渴望成為加密貨幣和零售業之間的橋樑，創造一個加密貨幣成為世界各地所有零售商用於所有貿易的主要貨幣形式的世界。

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