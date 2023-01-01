使用 Pl@ntNet 應用程序，從圖片中識別一種植物，並成為植物生物多樣性公民科學計畫的一部分。 Pl@ntNet 是一款應用程序，您只需使用智慧型手機拍攝植物即可識別植物。當您手邊沒有植物學家時非常有用！ Pl@ntNet 也是一個很棒的公民科學計畫：您拍攝的所有植物都會由世界各地的科學家收集和分析，以便更好地了解植物生物多樣性的演變並更好地保護它。 Pl@ntNet 可讓您識別並更了解自然界中的各種植物：開花植物、樹木、草、針葉樹、蕨類植物、藤本植物、野生沙拉或仙人掌。 Pl@ntNet 還可以識別大量栽培植物（在公園和花園中），但這不是其主要目的。我們特別需要 Pl@ntNet 的使用者盤點野生植物，這些植物當然是您在自然界中可以觀察到的，但也包括生長在我們城市的人行道上或菜園中央的植物！ 您向 Pl@ntNet 提供的有關您正在觀察的植物的視覺資訊越多，識別就越準確。確實有許多植物從遠處看起來很相似，有時是一些小細節區分了同一屬的兩個物種。花、果實和葉子是一個物種最具特徵的器官，應該先拍攝它們。但任何其他細節都可能有用，例如刺、花蕾或莖上的毛髮。整株植物（或樹，如果是一棵樹！）的照片也是非常有用的信息，但它通常不足以進行可靠的識別。 目前，Pl@ntNet 可以識別約 20,000 個物種。我們距離地球上生活的 360,000 個物種還有很長的路要走，但由於你們中最有經驗的用戶的貢獻，Pl@ntNet 每天都在變得更加豐富。不要害怕貢獻自己！您的觀察結果將由社群進行審核，有一天可能會加入在應用程式中展示該物種的照片庫。

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