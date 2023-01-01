芽是植物生活的視覺日記。種植者多年來一直堅持記錄植物的健康和發育。隨著時間的推移，透過監測植物生命週期所獲得的資訊有助於提高產量和效力。到目前為止，大多數種植者都使用各種工具來追蹤這些信息，包括 Excel 表格、Word 文件、照片庫以及老式筆和紙。 Bud 的目標是將所有這些集中在一個地方，並為種植者提供一種有組織的方式來追蹤生長情況。

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