Nature's Notebook 是一個用於觀察和記錄植物和動物生命週期事件（例如開花和鳥類遷徙）的程式。使用此應用程式標記您的地點，建立植物和動物列表，並進入實地記錄整個季節的觀察結果。如需了解更多信息，請訪問 www.usanpn.org/nn/guidelines。

網站： usanpn.org

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