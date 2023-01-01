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Pixabay.com 是一個在 Pixybay 許可下共享數位攝影、插圖、向量圖形、電影片段和音樂的網站。截至2017 年11 月，Pixabay 提供超過 1,188,454 張免費照片、插圖、向量圖和影片。2019 年1 月9 日，Pixabay 將其所有上傳內容的舊網站授權從知識共享CC0 更改為不符合免費內容許可要求的Pixabay 授權適用於維基共享資源和類似平台。 2018 年 11 月，Canva 與 Pexels 一起收購了 Pixabay。

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