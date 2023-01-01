Unsplash 是一個在 Unsplash 許可下致力於分享圖庫攝影的網站。該網站聲稱擁有超過 207,000 名攝影師，其不斷增長的超過 200 萬張照片庫每月產生超過 170 億張照片印象。 Unsplash 被《富比士》、《企業家雜誌》、CNET、Medium 和 The Next Web 評為世界領先的攝影網站之一。Unsplash 讓攝影師將照片上傳到其網站，然後由照片編輯團隊進行整理。其照片上寬鬆的版權條款使 Unsplash 成為網路上最大的攝影供應商之一，其成員的照片經常出現在文章中。然而，他們在 2017 年停止使用知識共享「零」許可證的決定引起了批評，因為它從公共空間中帶走了大約 20 萬張圖像。 Unsplash 許可證與知識共享許可證不相容，無法在維基百科等網站上使用。 2018 年2 月，Unsplash 更改了授權條款，限制在未先更新、修改或以其他方式將新的創意元素融入照片的情況下銷售照片，禁止銷售未修改的副本，包括將照片作為印刷品或印在實體商品出售。2019 年，Unsplash for Brands 推出，廣告主可在 Unsplash 上分享品牌圖片。

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