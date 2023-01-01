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Perfectmatch.com 是一家位於華盛頓州西雅圖的線上約會和關係服務公司。該公司提供所謂的「Duet Total Compatibility System (Duet)」。 Perfectmatch.com 由 Pepper Schwartz 博士共同開發。 Duet 是根據 Myers-Briggs 測試建模的。它會選擇並匹配您附近最相容的單身人士。

網站： perfectmatch.com

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