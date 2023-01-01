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用於擴展業務的計費和收入自動化平台，可簡化公司對產品定價、發送發票、收取付款和確認收入的方式。這個基於雲端的平台專為中小型企業市場而設計，消除了應收帳款和收入確認功能中的手動解決方法，並位於應用程式/CRM 和會計系統之間。 REST API 優先方法意味著可以在對工程團隊影響最小的情況下完成與現有系統的整合。
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