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網站： onpipeline.com

使用 WebCatalog 上「Onpipeline」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Onpipeline.com 是一款銷售 CRM 軟體，用於管理您的銷售流程並組織您的客戶資料。零學習曲線、便宜且可擴展。 Onpipeline 提供了一個簡單的介面，確實有助於專注於正確的交易。旨在不錯過任何機會並在更短的時間內帶來更多銷售額的工具。它包括與 Google 或 Microsoft 日曆、mailchimp、Quickbooks 等的本機整合。還包括強大的 API、Webhooks 以及創建小部件以整合外部應用程式的能力。

網站： onpipeline.com

免責聲明：WebCatalog 與 Onpipeline 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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