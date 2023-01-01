We Integrate 提供 Shopify 文件與 QuickBooks Online 的近即時集成，包括訂單、履行、取消和退款。透過簡單的設定精靈，幾分鐘內即可開始使用，並選擇將訂單批量或詳細載入到 QuickBooks Online。了解您的財務、銷售和庫存在 Shopify 商店和 QuickBooks 之間始終保持同步，以便做出明智的決策。利用選用儀表板進行基本 KPI 和營運管理。

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