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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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We Integrate 提供 Shopify 文件與 QuickBooks Online 的近即時集成，包括訂單、履行、取消和退款。透過簡單的設定精靈，幾分鐘內即可開始使用，並選擇將訂單批量或詳細載入到 QuickBooks Online。了解您的財務、銷售和庫存在 Shopify 商店和 QuickBooks 之間始終保持同步，以便做出明智的決策。利用選用儀表板進行基本 KPI 和營運管理。
網站： weintegrate.co
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