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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

什麼是堅果銷售？ Nutsales 是一個人工智慧驅動的 CRM 平台，由可擴展的團隊提供支援。我們可以先透過與銷售、客戶支援、人力資源等的 Gmail 整合自訂管道，將您的多個郵箱變成互動式管道。使用高級演算法自動分配潛在客戶，並考慮細分標準或循環法。透過即時協作、標記和評論增強團隊溝通從入站或出站獲取新線索，立即整合和參與透過 Nutsales，您將擁有一支 24/7 的團隊，確保所有客戶對話都不會被忽視。

目錄:

Business
客戶關係管理軟體
人工智慧銷售助理軟體
潛在客戶到客戶匹配和路由軟體

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