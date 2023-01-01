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Nu Skin Enterprises, Inc. 是一家美國多層次傳銷公司，開發和銷售個人護理產品和膳食補充劑。該公司以 Nu Skin 和 Pharmanex 品牌，透過約 120 萬獨立經銷商組成的網路在 54 個市場銷售其產品。

網站： nuskin.com

免責聲明：WebCatalog 與 Nu Skin 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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