Nu Skin Enterprises, Inc. 是一家美國多層次傳銷公司，開發和銷售個人護理產品和膳食補充劑。該公司以 Nu Skin 和 Pharmanex 品牌，透過約 120 萬獨立經銷商組成的網路在 54 個市場銷售其產品。

網站： nuskin.com

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