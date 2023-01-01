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National General Insurance（原名 GMAC Insurance Group）是一家總部位於北卡羅來納州溫斯頓塞勒姆的財產和意外傷害保險公司。該公司成立於1920年。該公司是美國唯一一家起源於汽車業的保險公司。

網站： natgenagency.com

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