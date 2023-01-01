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Progressive Corporation 是一家美國保險公司，是美國第三大保險公司和第一大商業汽車保險公司。該公司由 Jack Green 和 Joseph M. Lewis 於 1937 年共同創立，總部位於俄亥俄州梅菲爾德村。

網站： progressive.com

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