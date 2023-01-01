互動式智慧教科書 查看完整目錄 提高參與度和學習成果 MyEducator 智慧教科書是經過驗證的解決方案，可利用多媒體內容、互動式評估、案例和學習活動來提高學生的參與度和成功率。 每個資源都包含強大的閱讀更多...

網站： myeducator.com

免責聲明：WebCatalog 與 MyEducator 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。