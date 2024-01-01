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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

IntelliBoard 是一家教育科技公司，為 K12、高等教育、企業和政府機構提供透過點擊輕鬆查看來自不同來源的學習數據的能力。 IntelliBoard 帶來來自學習管理系統、學生資訊系統、協作工具、評估工具、人力資源和人才管理系統的資料。 IntelliBoard 允許使用線上學習輸入和分析每個機構的關鍵參與數據，並提供對學生數據點和平台的訪問，以便為參與學生成功的每個人組織溝通。

目錄:

Productivity
數據視覺化工具

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