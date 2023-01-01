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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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英國排名第一的學生學習內容和參與平台。 個人化學習空間，可存取超過 200 萬本數位教科書和來自 4,700 多家領先出版商的學習內容，支持大學履行教育下一代改變者的使命。

網站： kortext.com

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