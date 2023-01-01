Mondial Relay 是一家總部位於法國的國際包裹遞送公司，成立於 1997 年。該公司在法國設有 4 個樞紐，在國外設有 6 個樞紐，業務遍及 15 個國家。截至 2021 年 3 月的 12 個月內，該公司處理了 1.4 億個包裹。

網站： mondialrelay.fr

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