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Mondial Relay

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Mondial Relay 是一家總部位於法國的國際包裹遞送公司，成立於 1997 年。該公司在法國設有 4 個樞紐，在國外設有 6 個樞紐，業務遍及 15 個國家。截至 2021 年 3 月的 12 個月內，該公司處理了 1.4 億個包裹。

網站： mondialrelay.fr

免責聲明：WebCatalog 與 Mondial Relay 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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