為國際學生帶來更好的高等教育成果 BridgeU 將 140 個國家的大學與國際學校聯繫起來，為學生提供更好的高等教育和職業成果。

網站： bridge-u.com

免責聲明：WebCatalog 與 BridgeU 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。