Vietnam Airlines
vietnamairlines.com
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越南航空是越南的旗艦航空公司。該航空公司成立於 1956 年，後於 1989 年 4 月成為國有企業。越南航空總部位於河內龍邊縣，樞紐位於內排國際機場和新山一國際機場。
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