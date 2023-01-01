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Vietnam Airlines

Vietnam Airlines

vietnamairlines.com

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越南航空是越南的旗艦航空公司。該航空公司成立於 1956 年，後於 1989 年 4 月成為國有企業。越南航空總部位於河內龍邊縣，樞紐位於內排國際機場和新山一國際機場。

網站： vietnamairlines.com

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