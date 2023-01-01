WebCatalog
Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

web.kaiza.la

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Microsoft Kaizala」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。

網站： microsoft.com

免責聲明：WebCatalog 與 Microsoft Kaizala 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Microsoft Planner

Microsoft Planner

tasks.office.com

Microsoft Project

Microsoft Project

project.microsoft.com

Exact

Exact

exact.com

Microsoft To Do

Microsoft To Do

to-do.live.com

IngestAI

IngestAI

app.ingestai.io

Effortix

Effortix

app.effortix.com

Microsoft Start

Microsoft Start

microsoftstart.com

Crossref

Crossref

crossref.org

Atlas

Atlas

team.atlassian.com

The Container Store

The Container Store

containerstore.com

Flip

Flip

flip.com

Zoho Projects

Zoho Projects

accounts.zoho.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策