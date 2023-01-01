Groupeasy 透過包含適量流程和結構的強大、簡單的軟體來解決任何類型的團隊面臨的常見溝通、組織和日程安排問題 - 為員工、領導者和團隊成員提供支援。 Groupeasy 是一個基於網路的一體化平台，價格實惠、注重隱私（無廣告）且以社群為基礎。我們是那些長期堅持、渴望成長並為了共同目標將人們聯繫在一起的團隊的生產力工具。

網站： us.groupeasy.com

免責聲明：WebCatalog 與 Groupeasy 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。