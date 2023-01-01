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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Groupeasy 透過包含適量流程和結構的強大、簡單的軟體來解決任何類型的團隊面臨的常見溝通、組織和日程安排問題 - 為員工、領導者和團隊成員提供支援。 Groupeasy 是一個基於網路的一體化平台，價格實惠、注重隱私（無廣告）且以社群為基礎。我們是那些長期堅持、渴望成長並為了共同目標將人們聯繫在一起的團隊的生產力工具。

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