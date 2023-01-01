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MediathekViewWeb 是一個簡單的瀏覽器介面，用於存取 MediathekView 專案的電影清單。 與 MediathekView 相比，MediathekViewWeb 無需安裝程序，也無需下載電影列表，因此可以在瀏覽器中立即進行搜尋。由於查詢是在伺服器上進行的，因此對終端設備（瀏覽器）的要求很小，而且由於不必安裝Java，因此網站也可以在智慧型手機和平板電腦上使用。

網站： mediathekviewweb.de

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