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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

只有驚人 雲端軟體和數據 專業的服務 一經請求 MeasureMatch 是一個諮詢和專業服務市場。全球商業領袖都會與最優秀的顧問、顧問公司、機構和系統整合商相匹配，所有這些都經過篩選、審查和信任，能夠快速解決至關重要的雲端軟體、資料管理和分析業務需求！

網站： web.measurematch.com

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