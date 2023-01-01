替代項 - MeasureMatch
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一個免費的基於網路的應用程式。它允許您從任何地方在一個簡單而安全的網站中使用和管理業務應用程式。
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Builtfirst
builtfirst.com
builtfirst 是一個合作夥伴市場平台。任何公司都可以在幾分鐘內創建福利市場、整合市場、經銷商市場或服務市場。我們正在建立最大的市場生態系統，每個 B2B 公司都可以透過它進入市場。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
Magentrix
magentrix.com
PRM 平台中的最佳合作夥伴參與度和合作夥伴支援。使用 PX-first 合作夥伴入口網站軟體與合作夥伴協作並增加通路銷售。
Partnered
partnered.com
Partnered 將您的銷售團隊與合作夥伴生態系統連結起來，以交換客戶介紹。立即尋找包含每筆交易備忘單的賣家。
Kiflo
kiflo.com
Kiflo 不僅僅是一個 PRM，它還是一個直覺的合作夥伴成功平台，與您一起成長。我們易於使用的產品、實踐經驗豐富的專家團隊和廣泛的資源庫可確保更牢固的合作夥伴關係和蓬勃發展的生態系統。
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap 是一個數據驅動的合作夥伴收入發現平台。 PartnerTap 為合作夥伴、通路和銷售團隊提供自動化客戶地圖、即時共享合作夥伴管道、識別新的空白銷售機會以及開始與合作夥伴共同銷售所需的一切。企業客戶使用 PartnerTap 獲得整個生態系統的市場視圖，並透過合作夥伴和經銷商擴大收入。 PartnerTap 資料可以透過 100% 原生整合立即推回您的 CRM，無需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上獲得 100% 5 星評論。
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan 是排名第一的生態系業務管理平台。我們幫助合作夥伴和聯盟團隊以更高的獲勝率和更低的銷售成本從合作夥伴那裡獲得收入。如今，當資訊分散或遺失在孤島中時，您的合作夥伴經理每週要花費 20 多個小時搜尋合作夥伴資料。 WorkSpan 透過自動化將這些時間縮短為幾分鐘，幫助合作夥伴經理將目標實現率提高 35%，並提供即時報告以獲取由數據支援的見解。 WorkSpan 擁有不斷成長的全球企業客戶網絡，包括 SAP、思科、微軟、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
Reveal
reveal.co
Reveal 的平台將您的 CRM 與合作夥伴公司安全地連接起來，提供重疊的客戶洞察、熱情的銷售線索和聯合行銷機會，以推動收入成長。
Reditus
getreditus.com
無需預付費用即可提高您的 MRR。 適用於您的 B2B SaaS 的聯盟計畫平台，將您的聯盟計畫發展到新的高度。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作夥伴關係管理解決方案，透過端到端技術和綜合服務為行銷人員推動獲利成長。
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam 透過全球最強大的成長槓桿：您自己的合作夥伴生態系統，幫助您吸引、轉化和發展有意義的客戶關係。
Impartner
impartner.com
Impartner 提供業界最強大的基於 SaaS 的合作夥伴關係管理和行銷自動化平台 (MAP) 解決方案。
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix 在單一平台上提供 PRM 軟體、銷售支援軟體、行銷自動化軟體和通路支援。