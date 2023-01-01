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M3 Labor Management

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M3 的勞動力管理使您能夠透過利用生物識別技術進行出勤追蹤和獨家勞動力管理報告等功能來監控日常勞動力成本。您可以設計自訂報告來管理工時和加班時間。

網站： time.m3as.com

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