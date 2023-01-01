WebCatalog
M3 Insight

M3 Insight

ops.m3as.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「M3 Insight」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

M3 Insight 收集您最關鍵的數據並將其報告到單一事實來源，以便您可以獲得高效能營運您的資產所需的資訊。 Insight 從會計核心、勞動力管理、PMS 系統、STR 和 GSS 系統以及許多其他數據整合中提取數據，使報告比以往更容易。

網站： ops.m3as.com

免責聲明：WebCatalog 與 M3 Insight 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Keila

Keila

app.keila.io

OSS Insight

OSS Insight

ossinsight.io

BQE Core

BQE Core

bqecore.com

DataTree

DataTree

web.datatree.com

MyWorks

MyWorks

app.myworks.software

Interplay

Interplay

app.interplay.io

AyaIQ

AyaIQ

ayaiq.com

Sandboxx

Sandboxx

app.sandboxx.us

Forwardly

Forwardly

app.forwardly.com

M3 Labor Management

M3 Labor Management

time.m3as.com

Grai

Grai

app.grai.io

Dataform

Dataform

app.dataform.co

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策