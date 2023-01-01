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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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LocalWork 是一個專為成長中的中小型公司構建的完整申請人追蹤系統。非常適合擁有 20 -150 名員工的組織。 LocalWork 有一個拖放登陸頁面建立器來展示您的公司文化。讓您的文化概況吸引候選人的興趣，將您的轉換率提高 5 倍。了解為什麼文化概況被稱為「下一代招募」。
網站： localwork.io
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