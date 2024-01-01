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Kore.ai 是先進人工智慧的領先供應商，在幫助企業透過安全、負責任的使用人工智慧來實現商業價值方面擁有十年的經驗。該公司的創新平台、無程式碼工具和解決方案用於提供從自動化到人工輔助的端到端客戶和員工體驗，並建立生成式人工智慧應用程式。 Kore.ai 採用開放式方法，讓公司選擇最能滿足其業務需求的法學碩士和基礎設施。 Kore.ai 受到 200 多家合作夥伴和 400 家財富 2000 強公司的信賴，幫助他們制定人工智慧策略。 該公司在人工智慧領域擁有強大的專利組合，並被頂級分析師認可為領導者和創新者。 Kore.ai 總部位於奧蘭多，擁有一個辦事處網絡，可為印度、英國、中東、日本、韓國和歐洲等地的客戶提供支援。

目錄:

Productivity
機器人平台軟體

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