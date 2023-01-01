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Kinabase 是管理您的業務資訊、流程等的更聰明方式，受到高成長團隊的信賴。輕鬆管理複雜性從公司和聯絡人，到流程、銷售訂單和基礎設施，Kinabase 可讓您追蹤整個組織中發生的情況。提高速度和效率 輕鬆取得所需資訊。提高效率、降低風險並更快找到您需要的資訊。將多種數據工具整合到一個易於使用的系統中。獲得靈活性的力量 Kinabase 擁有獨特且智慧的資料結構，可讓您以思想的速度行動。沒有傳統CRM和ERP系統的僵化。從人員、流程到完美 - Kinabase 可以輕鬆配置來管理對您重要的資訊。適應性強且有效，適用於從製造、招募到諮詢的各種用途。

網站： kinabase.com

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