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Kagami 是一個由人工智慧驅動、隨時準備好改變、快速啟動的 ERP 平台。無縫建立和啟動企業軟體業務應用程序，根據您的組織運作方式進行客製化。 * 快速啟動平台：消除昂貴、長期運作的 ERP 專案。 Kagami 可讓您在短短幾週內推出滿足您需求的客製化整合業務解決方案。 * 由業務分析師驅動：Kagami 的人工智慧自動編碼視覺化程式設計平台只需要一名業務分析師即可了解您的需求並快速啟動您所需的任何複雜功能的解決方案。 * 整合業務流程：雖然您可以從我們的產品組合中購買任何解決方案，但您也可以創建自己的自訂解決方案，該解決方案可以跨越多種功能，而無需在不同功能之間進行整合。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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