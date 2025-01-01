替代項 - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

黑板學習是一款學習管理系統，支援教育和培訓環境的課程管理、評估和學習效果分析。

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology是一個學習管理系統，幫助學生、教師和家長進行有效的通信與協作，支持教學和學習的整合。

Webex

Webex

webex.com

Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby是一個基於瀏覽器的視頻會議平台，讓用戶無需下載即可輕鬆創建和加入會議，支持錄製、屏幕共享和自定義品牌體驗。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。

MeritHub

MeritHub

merithub.com

MeritHub是一個全球使用的互動在線教學平台，提供音視頻通訊、白板、一對一教室等功能，支持內容共享和活動追踪。

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto是一個全面的視頻平台，允許用戶創建、管理和分享教育及培訓視頻，具備互動功能和分析工具。

ClassIn

ClassIn

classin.com

ClassIn是一個綜合學習管理系統，提供在線教學、課程調度、作業管理及學生進度追蹤等功能。

Bongo

Bongo

bongolearn.com

Bongo 是一個創新的視頻實踐和反饋工具，利用 AI 提供個性化反饋和技能發展，幫助學習者提高表現和自我成長。

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx是一個專為數字工作場所設計的語言學習平台，提供語言培訓和商業教練服務，幫助公司提升員工的語言能力與溝通效果。

Agora

Agora

agora.io

Agora是一個實時互動平台，提供語音、視頻和聊天功能，幫助開發者在應用中實現穩定的多媒體通訊。

Coursio

Coursio

coursio.com

Coursio 是一款幫助影響者、出版商和組織在線上創建學校的應用，提供課程開發和管理工具，支持線上課程的發佈與成長。

LearnCube

LearnCube

learncube.com

LearnCube 是一款基於瀏覽器的虛擬課堂應用，提供音視頻通訊、互動白板及文件共享，支持在線教學和輔導，無需下載。

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ是一款在線學習管理系統，提供虛擬課堂及自定式課程，可支持教學、作業管理和學習者進度跟踪。

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO是一個虛擬教室平台，提供互動工具和教學資源，支援在線教學和課程管理，無需額外軟件。

HiLink

HiLink

hilink.co

HiLink虛擬教室是一款基於瀏覽器的網路會議工具，提供互動白板、測驗、學生成就等功能，無需下載，便於教育使用。

Strigo

Strigo

strigo.io

Strigo 提供的教育解決方案幫助 SaaS 和軟體供應商將培訓課程直接整合至產品中，方便用戶隨時獲得所需的學習資源。

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert是一個綜合線上學習平台，支持課程創建、測試、實時互動及個性化學習，適用於教育和培訓需求。

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme是一個專業發展平台，通過視頻教練、同行反饋和合作學習提高教育工作者的教學實踐和反思能力。

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula是一個在線註冊和付款系統，專為教育和休閒計劃提供課程與活動管理工具，簡化管理流程。

Tutoom

Tutoom

tutoom.com

Tutoom 是一個虛擬教室，提供遠程教學所需的所有工具，包括白板、聊天、視頻會議、共享筆記等，並與主要學習管理系統兼容。

SignGlasses

SignGlasses

signglasses.com

SignGlasses是一個整合口譯員和標題服務的應用程式，提供調度、筆記、錄音功能，並簡化資源管理和收費流程。

Digital Samba

Digital Samba

digitalsamba.com

Digital Samba是一個安全且穩定的視訊會議平台，專為心理健康應用提供高解析度的虛擬會議解決方案，符合GDPR規範。

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