替代項 - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn
blackboard.com
黑板學習是一款學習管理系統，支援教育和培訓環境的課程管理、評估和學習效果分析。
Schoology
schoology.com
Schoology是一個學習管理系統，幫助學生、教師和家長進行有效的通信與協作，支持教學和學習的整合。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
Whereby
whereby.com
Whereby是一個基於瀏覽器的視頻會議平台，讓用戶無需下載即可輕鬆創建和加入會議，支持錄製、屏幕共享和自定義品牌體驗。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
MeritHub
merithub.com
MeritHub是一個全球使用的互動在線教學平台，提供音視頻通訊、白板、一對一教室等功能，支持內容共享和活動追踪。
Panopto
panopto.com
Panopto是一個全面的視頻平台，允許用戶創建、管理和分享教育及培訓視頻，具備互動功能和分析工具。
ClassIn
classin.com
ClassIn是一個綜合學習管理系統，提供在線教學、課程調度、作業管理及學生進度追蹤等功能。
Bongo
bongolearn.com
Bongo 是一個創新的視頻實踐和反饋工具，利用 AI 提供個性化反饋和技能發展，幫助學習者提高表現和自我成長。
Speexx
speexx.com
Speexx是一個專為數字工作場所設計的語言學習平台，提供語言培訓和商業教練服務，幫助公司提升員工的語言能力與溝通效果。
Agora
agora.io
Agora是一個實時互動平台，提供語音、視頻和聊天功能，幫助開發者在應用中實現穩定的多媒體通訊。
Coursio
coursio.com
Coursio 是一款幫助影響者、出版商和組織在線上創建學校的應用，提供課程開發和管理工具，支持線上課程的發佈與成長。
LearnCube
learncube.com
LearnCube 是一款基於瀏覽器的虛擬課堂應用，提供音視頻通訊、互動白板及文件共享，支持在線教學和輔導，無需下載。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ是一款在線學習管理系統，提供虛擬課堂及自定式課程，可支持教學、作業管理和學習者進度跟踪。
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO是一個虛擬教室平台，提供互動工具和教學資源，支援在線教學和課程管理，無需額外軟件。
HiLink
hilink.co
HiLink虛擬教室是一款基於瀏覽器的網路會議工具，提供互動白板、測驗、學生成就等功能，無需下載，便於教育使用。
Strigo
strigo.io
Strigo 提供的教育解決方案幫助 SaaS 和軟體供應商將培訓課程直接整合至產品中，方便用戶隨時獲得所需的學習資源。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一個綜合線上學習平台，支持課程創建、測試、實時互動及個性化學習，適用於教育和培訓需求。
Sibme
sibme.com
Sibme是一個專業發展平台，通過視頻教練、同行反饋和合作學習提高教育工作者的教學實踐和反思能力。
Jumbula
jumbula.com
Jumbula是一個在線註冊和付款系統，專為教育和休閒計劃提供課程與活動管理工具，簡化管理流程。
Tutoom
tutoom.com
Tutoom 是一個虛擬教室，提供遠程教學所需的所有工具，包括白板、聊天、視頻會議、共享筆記等，並與主要學習管理系統兼容。
SignGlasses
signglasses.com
SignGlasses是一個整合口譯員和標題服務的應用程式，提供調度、筆記、錄音功能，並簡化資源管理和收費流程。
Digital Samba
digitalsamba.com
Digital Samba是一個安全且穩定的視訊會議平台，專為心理健康應用提供高解析度的虛擬會議解決方案，符合GDPR規範。