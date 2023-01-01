使用 WebCatalog Desktop 上「JetSend」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

JetSend 是一種交易電子郵件管理系統，旨在幫助企業管理、發送和追蹤數位訊息。透過 JetSend，開發人員可以將我們的客製化 API 整合到您的軟體平台中，並確保將重要的事務訊息傳遞給您的使用者。此外，JetSend 可以在個人化儀表板上追蹤送達率分析，以便您可以監控重要事務訊息的效能。最適合：JetSend 面向希望將可信任交易訊息平台整合到其應用程式中而無需建立自己的基礎設施的技術企業。定價概述：JetSend 的起價為每月 8.00 美元，具體取決於使用情況。 JetSend 提供免費試用！

目錄 :

網站： jetsend.com

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