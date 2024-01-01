flex.bi 是一個商業智慧和報告系統，它是分析和視覺化公司進展的靈活且簡單的方法。一種商業智慧工具，有助於將公司的所有數據收集到一個地方，節省手動數據管理時間，更快地做出決策，並激勵您的團隊以更有效的方式實現目標。最適合：任何領域的中小型企業，他們在不同位置（ERP 系統、Excel 或其他文件）擁有數據，並且需要一種工具將所有數據統一到一個位置、可視化並準備分析。 flex.bi 定價概述：flex.bi 定價起價為 35 歐元/月。 flex.bi 提供免費試用。請參閱下面的其他定價詳細資訊 https://flex.bi/pricing/

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