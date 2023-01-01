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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
在一個應用程式中瀏覽熱門求職網站並一鍵保存職位。在 Huntr 板上儲存並追蹤您的所有工作。跨階段轉移工作並了解每個機會的情況。追蹤重要日期，例如面試、截止日期和時間敏感的任務。新增與求職相關的任務和註釋。在地圖上可視化您的工作。 用於求職的瀏覽器： Huntr 讓您可以選擇您最喜歡的求職網站，並透過一次搜尋在一個應用程式中瀏覽所有這些網站。找到您喜歡的職位發布，只需輕輕一點即可將其保存到您的 Huntr 板上。 強大的工作追蹤工具： 追蹤您需要了解的有關工作機會的所有資訊。新增任務、註釋和重要事件，例如面試、截止日期和錄取通知。保存發布 URL、職名、薪資、地點、公司等。
網站： huntr.co
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