在一個應用程式中瀏覽熱門求職網站並一鍵保存職位。在 Huntr 板上儲存並追蹤您的所有工作。跨階段轉移工作並了解每個機會的情況。追蹤重要日期，例如面試、截止日期和時間敏感的任務。新增與求職相關的任務和註釋。在地圖上可視化您的工作。 用於求職的瀏覽器： Huntr 讓您可以選擇您最喜歡的求職網站，並透過一次搜尋在一個應用程式中瀏覽所有這些網站。找到您喜歡的職位發布，只需輕輕一點即可將其保存到您的 Huntr 板上。 強大的工作追蹤工具： 追蹤您需要了解的有關工作機會的所有資訊。新增任務、註釋和重要事件，例如面試、截止日期和錄取通知。保存發布 URL、職名、薪資、地點、公司等。

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