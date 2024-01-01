Teamplate

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網站： teamplate.io

使用 WebCatalog Desktop 上「Teamplate」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

利用 teamplate（高效協作的綜合解決方案）來提高團隊的工作效率。 Teamplate 將聊天、視訊/電話會議、看板、日曆、資料室和空間等基本功能整合到一個平台中，從而簡化您的工作流程。利用 teamplate（您經濟實惠、用戶友好且功能強大的無縫協作工具）最大限度地減少應用程式切換並最大限度地提高效率。主要特點： CHAT Teamplate 將聊天功能轉變為獨特的整合工具。它允許您只需單擊即可將訊息轉換為任務、事件或註釋。此功能極大地簡化了您的工作流程，並幫助您追蹤重要訊息，而無需在多個應用程式之間切換。董事會 除了任務和清單之外，我們的董事會還包括史詩和 Sprint 功能。史詩是將相關任務分組在一起的完美方式，因此您可以看到項目的全局。另一方面，衝刺可讓您輕鬆地將工作分解為可管理的區塊，並專注於在設定的時間範圍內完成特定任務。這些功能提供清晰的結構，讓您更輕鬆地追蹤進度並根據需要調整計劃，從而極大地優化您的工作。個人空間 在您的個人空間中，您有自己的看板、日曆和資料室。允許您按照自己想要的方式創建和組織您的工作。這是一種簡單直觀的方式來管理您自己的工作並追蹤您的任務。資料室 透過我們的資料室，您和您的團隊可以隨時隨地使用任何裝置存取您的檔案。當您的團隊有效地共享、編輯和存取重要文件時，您將受益於組織整齊的工作空間並享受無縫協作。優點： 統一協作中心：將團隊的溝通和任務集中在一個整合環境中，從而促進團結和營運效率。簡化的工作流程：消除使用多個應用程式的複雜性。 Teamplate 提供了一個有凝聚力的解決方案，可以不間斷地集中註意力並提高生產力。
目錄:
Productivity
即時聊天軟體

網站： teamplate.io

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