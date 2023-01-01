Hetzner DNS

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Hetzner 的 DNS 控制台是一個直覺的 DNS 管理平台。只需輸入您的區域名稱即可匯入 DNS 項目。您甚至不需要複製和貼上它們。使用我們的 DNS 控制台和 API 查看您的 DNS 項目、新增、編輯或刪除它們。全部完全免費。

網站： hetzner.com

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