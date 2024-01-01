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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

everviz 是一個線上視覺化工具，可協助您建立互動式圖表和地圖。將互動式視覺化嵌入您的網站、部落格或內部網路上 - 將其匯出為圖像或 PDF。我們相信，用精美的互動式視覺化來講述故事可以使資訊更容易理解、更有吸引力。我們的使命是讓任何人都能輕鬆創建和發布令人驚嘆的視覺化效果，講述引人入勝的故事。直接輸入資料、將 CSV 檔案放入編輯器、從 Excel 複製和貼上，或透過我們的 Google Sheet 整合連接到即時資料。我們直覺的編輯器可讓您選擇圖表類型、編輯文字、字體和顏色，讓您的資料脫穎而出。

網站： everviz.com

免責聲明：WebCatalog 與 everviz 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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