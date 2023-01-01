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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Djaboo 是一位優秀、聰明的客戶關係經理，可以提高您的業務生產力。您可以在一個地方輕鬆管理您的專案、客戶、自由團隊、付款，並自動產生合約和發票。 Djaboo 讓您快速輕鬆地存取發展業務所需的功能。它包括您有效率、平靜地管理業務所需的一切。到你了 ！提高工作效率的基本功能 自動報告時間表和收入/費用。自動計算您的費用。管理向不同級別增值稅的過渡。實時報價管理。銷售通路合約是根據客戶資訊自動產生的。專案管理的基本功能透過設定提醒來管理簡單和複雜的任務。整合聊天可讓您與相關合作者討論專案。透過日曆、時間表、時間追蹤器和甘特圖、看板或清單來規劃任務和活動。管理文件、電子表格以及知識庫，以便與您的協作者分享它們。客戶管理的基本功能新增客戶或批次匯入現有客戶。透過指定他們的角色和對應用程式的存取權限以及每個人的休假、出席和活動的視圖來進行團隊管理。該商店允許您提供預先定義的服務包。由我們直覺的編輯器完成自動開票。完全自訂您的應用程式 可以選擇視圖：清單視圖、表格視圖、日曆視圖等等。添加您的徽標、自​​訂顏色並添加您想要的背景。自訂您的數位工作空間，您將能夠： 選擇您想要使用的不同功能。更改顏色以使任務更易於識別。使用不同的狀態對任務進行分類並提高效率。

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